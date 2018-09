Phillies 5, Marlins 4

By The Associated Press

Miami Philadelphia ab r h bi ab r h bi Riddle ss 4 0 2 3 C.Hrnan 2b 4 1 1 3 Bri.And 3b 4 0 0 0 Hoskins 1b 4 0 0 0 Ralmuto c 4 0 0 0 Flrimon ss 0 0 0 0 S.Cstro 2b 4 0 0 0 J.Btsta rf 4 0 0 0 Detrich 1b 4 1 1 0 W.Ramos c 3 1 1 0 Brinson cf 4 0 0 0 C.Sntna 3b-1b 3 1 0 0 Dean lf 4 1 1 1 Altherr lf 3 0 0 0 Sierra rf 4 1 2 0 Quinn cf 3 0 0 0 J.Grcia p 0 0 0 0 Kingery ss 0 0 0 0 O’Brien ph 0 1 0 0 A.Cbrra ph-ss-3b 3 1 1 0 Graves p 0 0 0 0 Vlasqez p 0 0 0 0 Bostick ph 1 0 0 0 Bour ph 1 0 1 2 Wttgren p 0 0 0 0 Arano p 0 0 0 0 Rcinski p 0 0 0 0 A.Davis p 0 0 0 0 Kinley p 0 0 0 0 L.Grcia p 0 0 0 0 Ortega ph 1 0 0 0 O.Hrrra ph 0 1 0 0 Brrclgh p 0 0 0 0 E.Ramos p 0 0 0 0 Stcknrd p 0 0 0 0 J.Crwfr ph 1 0 0 0 Neris p 0 0 0 0 Hunter p 0 0 0 0 Neshek p 0 0 0 0 Totals 34 4 6 4 Totals 29 5 4 5

Miami 040 000 000—4 Philadelphia 020 030 00x—5

E_C.Hernandez (10), Florimon (2), Dean (1). DP_Philadelphia 1. LOB_Miami 4, Philadelphia 4. 2B_Riddle 2 (10), Dietrich (25), A.Cabrera (36). HR_C.Hernandez (12). CS_Riddle (3).

IP H R ER BB SO Miami Garcia 1 0 0 0 0 0 Graves 2 1 2 0 2 3 Wittgren 1 0 0 0 0 1 Rucinski L,4-2 1 3 3 3 1 2 Kinley 1 0 0 0 0 2 Barraclough 1 0 0 0 0 2 Steckenrider 1 0 0 0 0 0 Philadelphia Velasquez 2 4 4 4 1 4 Arano 1 0 0 0 0 1 Davis 1 1-3 1 0 0 0 2 Garcia W,3-1 2-3 0 0 0 0 1 Ramos H,11 1 0 0 0 0 2 Neris H,2 1 1 0 0 0 2 Hunter H,24 1 0 0 0 0 0 Neshek S,5-6 1 0 0 0 0 0

HBP_by Rucinski (Herrera). WP_Ramos.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, D.J. Reyburn; Second, Chris Segal; Third, Alfonso Marquez.

T_2:48. A_24,695 (43,647).

