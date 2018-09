Pirates 5, Marlins 1

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Rojas ss 3 1 1 0 1 1 .253 Castro 2b 4 0 1 0 0 0 .288 Anderson 3b 2 0 0 0 2 2 .270 Brinson cf 4 0 0 0 0 2 .206 Dean lf 4 0 1 0 0 0 .206 O’Brien 1b 4 0 1 0 0 2 .111 Holaday c 4 0 1 0 0 2 .201 Sierra rf 3 0 0 0 0 2 .160 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Guerra p 0 0 0 0 0 0 — c-Galloway ph 1 0 0 0 0 1 .238 Chen p 1 0 0 0 0 0 .139 a-Dietrich ph 1 0 0 0 0 0 .266 Graves p 0 0 0 0 0 0 .000 Ortega rf 2 0 0 0 0 1 .265 Totals 33 1 5 0 3 13

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 1 2 0 0 1 .289 Marte cf 4 0 1 1 0 1 .278 Luplow lf 3 0 1 0 0 0 .204 Bell 1b 2 2 1 1 2 1 .256 Osuna 3b 4 2 2 0 0 1 .200 Kingham p 0 0 0 0 0 0 .091 Reyes rf 3 0 0 0 1 1 .222 Newman ss 4 0 1 1 0 2 .128 Stallings c 4 0 1 1 0 0 .200 Nova p 2 0 0 0 0 2 .020 Neverauskas p 0 0 0 0 0 0 — b-Moran ph 1 0 0 0 0 0 .276 Kramer 3b 0 0 0 0 0 0 .400 Totals 31 5 9 4 3 9

Miami 000 000 010—1 5 2 Pittsburgh 010 201 10x—5 9 1

a-flied out for Chen in the 5th. b-grounded out for Neverauskas in the 7th. c-struck out for Guerra in the 9th.

E_Brinson 2 (9), Nova (5). LOB_Miami 8, Pittsburgh 6. 2B_Castro (30), O’Brien (1), Frazier (18), Marte (25), Luplow (1), Osuna (4). HR_Bell (10), off Graves. RBIs_Marte (64), Bell (57), Newman (1), Stallings (1).

Runners left in scoring position_Miami 4 (Rojas, Dean 2, Ortega); Pittsburgh 5 (Bell, Osuna 2, Nova 2). RISP_Miami 0 for 7; Pittsburgh 2 for 10.

Runners moved up_Stallings. GIDP_Stallings.

DP_Miami 1 (Chen, Castro, O’Brien).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Chen, L, 6-10 4 5 3 3 2 6 86 4.72 Graves 2 2 1 1 0 1 32 5.08 Hernandez 1 2 1 1 1 1 23 5.34 Guerra 1 0 0 0 0 1 11 5.59 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova, W, 8-9 6 3 0 0 1 9 90 4.17 Neverauskas 1 0 0 0 0 2 13 9.50 Kingham 2 2 1 1 2 2 52 4.69

HBP_Hernandez (Luplow). WP_Chen, Nova, Kingham.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Roberto Ortiz; Second, Greg Gibson; Third, Vic Carapazza.

T_3:00. A_16,110 (38,362).

