Pro Rodeo Leaders

Through Sept. 23 All-around

1. Tuf Cooper, Decatur, Texas $211,346

2. Trevor Brazile, Decatur, Texas $183,092

3. Rhen Richard, Roosevelt, Utah $137,179

4. Ryle Smith, Oakdale, Calif. $108,588

5. Steven Dent, Mullen, Neb. $107,966

6. Curtis Cassidy, Donalda, Alberta $94,448

7. Paul David Tierney, Oklahoma City, Okla. $82,068

8. Jordan Ketscher, Squaw Valley, Calif. $71,659

9. Marcus Theriot, Poplarville, Miss. $62,796

10. Dakota Eldridge, Elko, Nev. $60,005

11. Clayton Hass, Weatherford, Texas $59,712

12. Seth Hall, Albuquerque, N.M. $55,324

13. Russell Cardoza, Terrebonne, Ore. $51,351

14. Tanner Green, Cotulla, Texas $50,646

15. Chance Oftedahl, Pemberton, Minn. $49,216

16. Cody Doescher, Oklahoma City, Okla. $47,205

17. Chant DeForest, Wheatland, Calif. $38,129

18. Eli Lord, Sturgis, S.D. $37,889

19. Trell Etbauer, Goodwell, Okla. $37,554

20. Hadley DeShazo, Ash Flat, Ark. $36,710

Bareback Riding

1. Tim O’Connell, Zwingle, Iowa $180,527

2. Caleb Bennett, Tremonton, Utah $170,005

3. Orin Larsen, Inglis, Manitoba $130,655

4. Clayton Biglow, Clements, Calif. $130,611

5. Bill Tutor, Huntsville, Texas $119,835

6. Richmond Champion, The Woodlands, Texas $114,058

7. Kaycee Feild, Spanish Fork, Utah $107,861

8. Steven Dent, Mullen, Neb. $105,982

9. Jake Brown, Cleveland, Texas $101,403

10. Mason Clements, Springville, Utah $99,536

11. Tilden Hooper, Carthage, Texas $91,729

12. Ty Breuer, Mandan, N.D. $91,256

13. Shane O’Connell, Rapid City, S.D. $78,929

14. J.R. Vezain, Cowley, Wyo. $78,376

15. Wyatt Denny, Minden, Nev. $73,641

16. Clint Laye, Cadogan, Alberta $67,378

17. Seth Hardwick, Ranchester, Wyo. $63,395

18. Tanner Aus, Granite Falls, Minn. $61,574

19. Will Lowe, Canyon, Texas $60,423

20. Ty Taypotat, Regina, Saskatchewan $58,656

Steer Wrestling

1. Curtis Cassidy, Donalda, Alberta $106,009

2. Tyler Pearson, Louisville, Miss. $97,625

3. Scott Guenthner, Provost, Alberta $91,925

4. Ty Erickson, Helena, Mont. $89,662

5. Will Lummus, West Point, Miss. $86,958

6. Hunter Cure, Holliday, Texas $83,711

7. Bridger Chambers, Stevensville, Mont. $81,178

8. Tanner Brunner, Ramona, Kan. $81,044

9. Jacob Talley, Keatchie, La. $79,964

10. Tyler Waguespack, Gonzales, La. $78,155

11. Riley Duvall, Checotah, Okla. $75,714

12. Blake Mindemann, Blanchard, Okla. $75,386

13. Blake Knowles, Heppner, Ore. $73,550

14. Kyle Irwin, Robertsdale, Ala. $73,264

15. Nick Guy, Sparta, Wis. $70,499

16. Tanner Milan, Cochrane, Alberta $69,023

17. Cole Edge, Durant, Okla. $68,556

18. Cameron Morman, Glen Ullin, N.D. $64,951

19. Billy Bugenig, Ferndale, Calif. $60,663

20. Chason Floyd, Buffalo, S.D. $59,828

Team Roping (header)

1. Clay Smith, Broken Bow, Okla. $112,401

2. Kaleb Driggers, Hoboken, Ga. $110,990

3. Dustin Egusquiza, Mariana, Fla. $103,017

4. Clay Tryan, Billings, Mont. $96,990

5. Cody Snow, Los Olivos, Calif. $88,919

6. Chad Masters, Cedar Hill, Tenn. $85,353

7. Bubba Buckaloo, Kingston, Okla. $85,336

8. Derrick Begay, Seba Dalkai, Ariz. $83,590

9. Luke Brown, Rock Hill, S.C. $81,871

10. Riley Minor, Ellensburg, Wash. $81,554

11. Aaron Tsinigine, Tuba City, Ariz. $81,312

12. Erich Rogers, Round Rock, Ariz. $67,682

13. Tyler Wade, Terrell, Texas $66,914

14. Rhen Richard, Roosevelt, Utah $65,232

15. Lane Ivy, Dublin, Texas $64,377

16. Spencer Mitchell, Orange Cove, Calif. $61,664

17. Jeff Flenniken, Caldwell, Idaho $59,847

18. Coleman Proctor, Pryor, Okla. $59,507

19. Joshua Torres, Ocala, Fla. $57,107

20. Andrew Ward, Edmond, Okla. $57,050

Team Roping (heeler)

1. Paul Eaves, Lonedell, Mo. $112,401

2. Junior Nogueira, Presidente Prudente, Brazil $111,973

3. Joseph Harrison, Overbrook, Okla. $104,526

4. Kory Koontz, Stephenville, Texas $103,017

5. Trey Yates, Pueblo, Colo. $96,284

6. Travis Graves, Jay, Okla. $93,133

7. Cory Petska, Marana, Ariz. $90,047

8. Wesley Thorp, Throckmorton, Texas $85,230

9. Jake Long, Coffeyville, Kan. $81,871

10. Brady Minor, Ellensburg, Wash. $80,361

11. Clint Summers, Lake City, Fla. $79,483

12. Chase Tryan, Helena, Mont. $67,964

13. Cole Davison, Stephenville, Texas $62,477

14. Buddy Hawkins II, Columbus, Kan. $61,370

15. Jake Minor, Ellensburg, Wash. $59,847

16. Quinn Kesler, Holden, Utah $58,221

17. Jonathan Torres, Ocala, Fla. $57,107

18. Reagan Ward, Edmond, Okla. $57,050

19. Matt Kasner, Cody, Neb. $57,038

20. Trace Porter, Leesville, La. $56,138

Saddle Bronc Riding

1. Jacobs Crawley, Boerne, Texas $163,062

2. Ryder Wright, Milford, Utah $162,217

3. Isaac Diaz, Desdemona, Texas $122,828

4. Rusty Wright, Milford, Utah $117,599

5. Zeke Thurston, Big Valley, Alberta $112,916

6. Brody Cress, Hillsdale, Wyo. $111,588

7. Clay Elliott, Nanton, Alberta $104,176

8. Wade Sundell, Boxholm, Iowa $103,309

9. Sterling Crawley, Stephenville, Texas $97,674

10. Cort Scheer, Elsmere, Neb. $96,727

11. CoBurn Bradshaw, Beaver, Utah $88,462

12. Jake Wright, Milford, Utah $81,903

13. Joey Sonnier III, New Iberia, La. $78,999

14. Taos Muncy, Corona, N.M. $74,632

15. Spencer Wright, Milford, Utah $73,767

16. Allen Boore, Axtell, Utah $71,270

17. Chase Brooks, Deer Lodge, Mont. $71,110

18. J.J. Elshere, Hereford, S.D. $68,576

19. Bradley Harter, Loranger, La. $61,989

20. Colt Gordon, Comanche, Okla. $52,456

Tie-down Roping

1. Tuf Cooper, Decatur, Texas $132,317

2. Shane Hanchey, Sulphur, La. $130,714

3. Tyson Durfey, Weatherford, Texas $126,518

4. Ryle Smith, Oakdale, Calif. $92,082

5. Trevor Brazile, Decatur, Texas $91,290

6. Jake Pratt, Ellensburg, Wash. $91,260

7. Cooper Martin, Alma, Kan. $89,045

8. Caleb Smidt, Bellville, Texas $87,469

9. Cory Solomon, Prairie View, Texas $86,675

10. Reese Riemer, Stinnett, Texas $84,841

11. Matt Shiozawa, Chubbuck, Idaho $83,377

12. Rhen Richard, Roosevelt, Utah $79,760

13. Marty Yates, Stephenville, Texas $79,154

14. Sterling Smith, Stephenville, Texas $76,935

15. Blane Cox, Cameron, Texas $76,356

16. Ryan Jarrett, Comanche, Okla. $75,436

17. Adam Gray, Seymour, Texas $72,512

18. Tyler Milligan, Pawhuska, Okla. $65,658

19. Scott Kormos, Teague, Texas $65,031

20. Ty Harris, San Angelo, Texas $62,752

Steer Roping

1. Tuf Cooper, Decatur, Texas $87,118

2. Scott Snedecor, Fredericksburg, Texas $70,222

3. Rocky Patterson, Pratt, Kan. $62,225

4. Chris Glover, Keenesburg, Colo. $62,064

5. Vin Fisher Jr., Andrews, Texas $54,750

6. Trevor Brazile, Decatur, Texas $54,482

7. J. Tom Fisher, Andrews, Texas $47,848

8. Tony Reina, Wharton, Texas $44,717

9. Garrett Hale, Snyder, Texas $44,407

10. Chet Herren, Pawhuska, Okla. $43,786

11. Jarrett Blessing, Paradise, Texas $43,560

12. Brodie Poppino, Big Cabin, Okla. $42,978

13. Will Gasperson, Decatur, Texas $41,528

14. Cody Lee, Gatesville, Texas $40,691

15. Bryce Davis, Ovalo, Texas $39,232

16. Roger Branch, Wellston, Okla. $36,929

17. Jim Locke, Miami, Texas $35,948

18. Corey Ross, Liberty Hill, Texas $33,631

19. Shay Good, Midland, Texas $28,457

20. Jason Evans, Glen Rose, Texas $25,719

Bull Riding

1. Sage Kimzey, Strong City, Okla. $287,475

2. Parker Breding, Edgar, Mont. $179,895

3. Dustin Boquet, Bourg, La. $111,544

4. Roscoe Jarboe, New Plymouth, Idaho $107,540

5. Boudreaux Campbell, Crockett, Texas $106,431

6. Chase Dougherty, Canby, Ore. $105,836

7. Jeff Askey, Athens, Texas $104,976

8. Trey Benton III, Rock Island, Texas $98,308

9. Cole Melancon, Batson, Texas $97,815

10. Koby Radley, Montpelier, La. $94,935

11. Tyler Bingham, Honeyville, Utah $94,432

12. Joe Frost, Randlett, Utah $94,390

13. Eli Vastbinder, Athens, Texas $94,111

14. Garrett Tribble, Bristow, Okla. $93,016

15. Trevor Kastner, Roff, Okla. $91,360

16. Jordan Spears, Redding, Calif. $91,009

17. Clayton Sellars, Fruitland Park, Fla. $90,603

18. Elliot Jacoby, Fredericksburg, Texas $89,200

19. J.W. Harris, Goldthwaite, Texas $86,040

20. Riker Carter, Stone, Idaho $81,950

Barrel Racing

1. Hailey Kinsel, Cotulla, Texas $192,492

2. Nellie Miller, Cottonwood, Calif. $146,826

3. Brittany Pozzi Tonozzi, Victoria, Texas 133,807

4. Lisa Lockhart, Oelrichs, S.D. $123,516

5. Stevi Hillman, Weatherford, Texas $109,231

6. Taci Bettis, Round Top, Texas $102,975

7. Kylie Weast, Comanche, Okla. $99,917

8. Jessica Routier, Buffalo, S.D. $98,704

9. Ivy Conrado, Hudson, Colo. $96,377

10. Tammy Fischer, Ledbetter, Texas $91,277

11. Amberleigh Moore, Salem, Ore. $87,872

12. Kelly Bruner, Millsap, Texas $87,539

13. Carman Pozzobon, Aldergrove, British Columbia $86,947

14. Tracy Nowlin, Nowata, Okla. $86,367

15. Jessica Telford, Caldwell, Idaho $83,565

16. Carley Richardson, Pampa, Texas $83,011

17. Teri Bangart, Olympia, Wash. $78,286

18. Kellie Collier, Hereford, Texas $77,494

19. Jessi Fish, Franklin, Tenn. $75,609

20. Tiany Schuster, Krum, Texas $68,197

