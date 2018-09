Rangers 18, Twins 4

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Forsythe 2b 4 0 0 0 0 1 .243 Adrianza 3b 4 0 1 1 0 0 .249 Polanco ss 3 0 1 0 1 1 .270 Grossman dh 4 0 2 0 0 1 .259 Garver 1b 0 0 0 0 0 0 .264 Kepler rf 3 0 0 0 1 1 .226 Astudillo c 4 0 1 0 0 0 .258 Cave cf 4 2 2 1 0 0 .268 Gimenez 1b-p 3 1 1 2 1 0 .161 Field lf 4 1 0 0 0 0 .196 Totals 33 4 8 4 3 4

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo lf 4 1 1 1 0 1 .275 Tocci cf 2 1 1 0 0 0 .211 Odor 2b 3 3 2 1 1 0 .271 Andrus ss 5 1 1 2 0 1 .265 a-Kiner-Falefa ph-3b 1 0 0 0 0 1 .263 Mazara rf 5 2 3 3 0 0 .267 Beltre dh 4 1 1 0 0 1 .270 1-DeShields pr-dh 0 1 0 0 0 0 .204 Profar 3b-ss 5 3 4 2 0 1 .260 Chirinos c 4 1 1 2 0 2 .218 Guzman 1b 5 2 3 1 0 1 .241 Robinson cf-lf 4 2 2 3 1 0 .192 Totals 42 18 19 15 2 8

Minnesota 000 000 022— 4 8 3 Texas 200 019 15x—18 19 0

a-struck out for Andrus in the 8th.

1-ran for Beltre in the 8th.

E_Forsythe (10), Kepler (1), Gimenez (2). LOB_Minnesota 5, Texas 6. 2B_Polanco (13), Choo (29), Odor (22), Mazara (19), Profar 2 (32), Guzman (15). 3B_Tocci (2). HR_Cave (10), off Butler; Gimenez (1), off Butler; Andrus (5), off Moya; Chirinos (17), off Littell; Mazara (19), off Duffey; Profar (15), off Busenitz; Mazara (20), off Gimenez; Robinson (2), off Gimenez. RBIs_Adrianza (27), Cave (30), Gimenez 2 (3), Choo (61), Odor (62), Andrus 2 (30), Mazara 3 (68), Profar 2 (69), Chirinos 2 (58), Guzman (53), Robinson 3 (8). SF_Odor.

Runners left in scoring position_Minnesota 3 (Grossman, Astudillo, Gimenez); Texas 3 (Choo, Beltre 2). RISP_Minnesota 2 for 6; Texas 6 for 15.

Runners moved up_Kepler, Forsythe, Guzman, Chirinos. GIDP_Astudillo, Guzman.

DP_Minnesota 1 (Forsythe, Polanco, Gimenez); Texas 1 (Profar, Odor, Guzman).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Moya, L, 3-1 1 1 2 2 1 1 22 5.20 Gimenez 1 6 5 5 0 1 29 36.00 Littell 4 6 3 2 1 4 83 11.05 Duffey 1-3 4 5 4 0 0 29 8.31 Belisle 0 0 1 1 0 0 3 8.01 Busenitz 2-3 1 1 1 0 2 13 4.76 Reed 1 1 1 1 0 0 19 4.78 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Mendez, W, 1-1 6 3 0 0 1 2 79 5.59 Butler, S, 2-2 3 5 4 4 2 2 62 6.13

Littell pitched to 2 batters in the 6th.

Belisle pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Busenitz 1-1. HBP_Littell 2 (Chirinos,Odor), Belisle (Beltre).

Umpires_Home, Alan Porter; First, Angel Hernandez; Second, Todd Tichenor; Third, Bill Miller.

T_3:09. A_23,423 (49,115).

