Rays 4, Rangers 0

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Wendle 2b 5 1 4 1 0 0 .298 Duffy 3b 5 0 2 0 0 0 .298 Choi dh 4 0 1 1 1 1 .267 Pham lf 4 0 2 0 1 1 .263 Lowe rf 3 0 1 0 0 1 .240 a-Gomez ph-rf 1 0 0 0 0 1 .218 Cron 1b 4 0 0 0 0 1 .250 Kiermaier cf 4 1 1 0 1 2 .226 Adames ss 5 1 1 2 0 0 .267 Sucre c 4 1 3 0 0 1 .200 Totals 39 4 15 4 3 8

Texas AB R H BI BB SO Avg. DeShields cf 4 0 1 0 0 0 .209 Profar 1b 4 0 0 0 0 1 .256 Andrus ss 3 0 0 0 1 1 .253 Mazara rf 4 0 0 0 0 1 .264 Beltre dh 4 0 0 0 0 1 .270 Kiner-Falefa 3b 2 0 1 0 1 0 .265 Chirinos c 3 0 1 0 0 1 .218 Rua lf 3 0 0 0 0 2 .188 Alberto 2b 3 0 1 0 0 0 .118 Totals 30 0 4 0 2 7

Tampa Bay 000 300 100—4 15 1 Texas 000 000 000—0 4 0

a-struck out for Lowe in the 7th.

E_Adames (14). LOB_Tampa Bay 13, Texas 5. 2B_Wendle 2 (27), Sucre (5), Alberto (1). HR_Adames (10), off Gallardo. RBIs_Wendle (53), Choi (32), Adames 2 (28). SB_Gomez (12).

Runners left in scoring position_Tampa Bay 6 (Duffy, Choi 2, Cron, Adames 2); Texas 1 (Profar). RISP_Tampa Bay 3 for 15; Texas 0 for 2.

Runners moved up_Duffy, Cron. LIDP_Andrus. GIDP_Pham, Cron, Adames, Beltre.

DP_Tampa Bay 2 (Adames, Wendle, Cron), (Duffy, Cron); Texas 3 (Andrus, Profar), (Andrus, Alberto, Profar), (Andrus, Alberto, Profar).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Snell, W, 20-5 5 1 0 0 2 5 92 1.97 Roe, H, 27 1 1 0 0 0 0 12 3.54 Beeks 2 2 0 0 0 1 22 5.32 Stanek 1 0 0 0 0 1 12 2.49 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Gallardo, L, 8-6 5 8 3 3 3 3 89 6.59 Moore 1 1-3 3 1 1 0 1 29 7.03 Claudio 1 1-3 2 0 0 0 2 26 4.64 Butler 0 1 0 0 0 0 3 6.00 Pelham 1-3 0 0 0 0 1 4 4.50 Sadzeck 1 1 0 0 0 1 13 0.00

Butler pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Claudio 2-0, Butler 2-0, Pelham 3-0. HBP_Gallardo (Cron), Sadzeck (Gomez).

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Ben May; Second, Cory Blaser; Third, Stu Scheurwater.

T_3:04. A_23,523 (49,115).

