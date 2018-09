Red Sox 11, Yankees 6

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts dh 5 3 4 5 0 1 .339 Benintendi lf 4 1 2 0 1 0 .286 Martinez rf 4 0 1 1 1 0 .331 Bogaerts ss 4 0 0 1 0 2 .284 Holt 2b 4 1 1 1 1 3 .265 Devers 3b 5 2 2 0 0 2 .240 Swihart 1b 3 1 1 0 0 1 .228 a-Pearce ph 1 0 0 0 0 0 .295 Moreland 1b 1 0 0 0 0 1 .243 Bradley Jr. cf 3 2 1 1 1 0 .232 Vazquez c 3 0 1 0 0 1 .213 1-Lin pr 0 1 0 0 0 0 .204 Leon c 1 0 0 0 0 1 .183 Totals 38 11 13 9 4 12

New York AB R H BI BB SO Avg. McCutchen lf 3 1 2 0 2 0 .254 Judge rf 4 1 0 0 1 2 .279 Hicks cf 4 1 1 0 1 1 .245 Stanton dh 3 1 1 4 2 1 .262 Gregorius ss 4 0 2 0 0 0 .268 Andujar 3b 4 0 0 0 0 0 .295 Sanchez c 3 1 0 0 1 2 .184 Voit 1b 4 1 1 2 0 1 .306 Torres 2b 4 0 0 0 0 2 .277 Totals 33 6 7 6 7 9

Boston 121 010 330—11 13 0 New York 020 400 000— 6 7 2

a-lined out for Swihart in the 8th.

1-ran for Vazquez in the 7th.

E_Hicks (2), Sanchez (5). LOB_Boston 5, New York 7. 2B_Betts 2 (44), Benintendi (39), Hicks (17). 3B_McCutchen (3). HR_Holt (6), off Tanaka; Bradley Jr. (13), off Green; Betts (30), off Chapman; Voit (11), off Rodriguez; Stanton (35), off Hembree. RBIs_Betts 5 (77), Martinez (124), Bogaerts (95), Holt (42), Bradley Jr. (58), Stanton 4 (93), Voit 2 (25). SB_Martinez (6). CS_McCutchen (8). SF_Bogaerts.

Runners left in scoring position_Boston 2 (Holt 2); New York 3 (Stanton, Gregorius, Sanchez). RISP_Boston 4 for 11; New York 1 for 7.

Runners moved up_Benintendi, Bradley Jr., Martinez. GIDP_Martinez.

DP_New York 1 (Gregorius, Torres, Voit).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez 3 2-3 4 5 5 7 4 100 3.79 Hembree 1-3 1 1 1 0 0 3 4.29 Wright, W, 3-1 3 1 0 0 0 2 38 2.70 Brasier 1 0 0 0 0 1 13 1.74 Kimbrel 1 1 0 0 0 2 14 2.25 New York IP H R ER BB SO NP ERA Tanaka 4 8 5 5 0 3 83 3.67 Robertson 1 0 0 0 0 1 12 2.81 Green, L, 8-3, BS, 4-4 1 2 2 2 0 3 22 2.64 Betances 1 1 1 0 1 2 16 2.73 Chapman 2-3 2 3 3 1 1 24 2.64 Holder 1-3 0 0 0 1 0 6 3.02 Cole 1-3 0 0 0 0 0 4 5.21 Tarpley 2-3 0 0 0 1 2 14 5.79

Tanaka pitched to 2 batters in the 5th.

Green pitched to 2 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Hembree 3-3, Robertson 2-1, Betances 1-0.

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Mike Estabrook; Second, Chad Fairchild; Third, Chris Guccione.

T_4:02. A_47,351 (47,309).

