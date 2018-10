Red Sox 19, Orioles 3

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Mullins cf 4 0 0 0 1 2 .255 Villar ss 4 0 1 0 0 1 .263 Peterson 2b-p 0 0 0 0 0 0 .204 Jones lf 4 0 0 0 0 0 .278 Andreoli rf 0 0 0 0 0 0 .222 Mancini 1b 4 1 1 1 0 2 .242 Ca.Joseph 1b 0 0 0 0 0 0 .217 Beckham dh 3 1 1 0 1 0 .226 Co.Joseph 2b 0 0 0 0 0 0 .200 Nunez 3b 4 1 1 2 0 2 .257 Rickard rf-lf 3 0 2 0 0 1 .251 c-Stewart ph 1 0 0 0 0 0 .250 Wynns c 3 0 1 0 1 0 .248 Wilkerson 2b-ss 4 0 1 0 0 1 .212 Totals 34 3 8 3 3 9

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts cf 2 1 2 0 1 0 .346 a-Lin ph-cf-ss 2 2 1 2 1 0 .246 Benintendi lf-cf 6 2 3 2 0 0 .287 Martinez dh 5 3 3 3 0 0 .330 b-Vazquez ph-3b 1 0 0 0 0 1 .212 Bogaerts ss 4 2 2 4 0 1 .288 Travis lf 1 0 0 0 0 1 .185 Moreland 1b 4 2 2 0 1 1 .244 Kinsler 2b 5 2 2 1 0 0 .243 Devers 3b 5 2 4 6 0 0 .243 Workman p 0 0 0 0 0 0 — Swihart rf 5 2 2 1 0 1 .233 Leon c 5 1 1 0 0 2 .180 Totals 45 19 22 19 3 7

Baltimore 030 000 000— 3 8 0 Boston 500 322 34x—19 22 0

a-grounded out for Betts in the 5th. b-struck out for Martinez in the 8th. c-grounded out for Rickard in the 9th.

LOB_Baltimore 7, Boston 5. 2B_Rickard (10), Wilkerson (3), Betts (47), Benintendi (40), Martinez (37), Bogaerts (44), Moreland (22), Kinsler (25), Devers (23), Leon (12), Lin (5). HR_Mancini (24), off Price; Nunez (8), off Price; Martinez (42), off Means; Bogaerts (22), off Carroll; Devers (20), off Carroll; Swihart (3), off Carroll; Devers (21), off Peterson. RBIs_Mancini (54), Nunez 2 (19), Benintendi 2 (86), Martinez 3 (127), Bogaerts 4 (100), Kinsler (47), Devers 6 (66), Swihart (16), Lin 2 (5). SB_Villar (32), Betts (30).

Runners left in scoring position_Baltimore 5 (Mullins, Jones 2, Beckham, Wilkerson); Boston 3 (Bogaerts, Leon, Travis). RISP_Baltimore 0 for 7; Boston 9 for 16.

Runners moved up_Jones, Martinez. GIDP_Kinsler.

DP_Baltimore 1 (Peterson, Wilkerson, Ca.Joseph).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Meisinger, L, 2-1 1-3 4 5 5 1 0 21 6.64 Hart 1 2-3 1 0 0 1 0 25 5.59 Means 3 1-3 6 5 5 0 4 66 13.50 Carroll 1 2-3 5 5 5 1 2 45 9.56 Peterson 1 6 4 4 0 1 30 36.00 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Price, W, 16-7 5 6 3 3 3 6 88 3.58 Wright 2 1 0 0 0 2 25 2.56 Hembree 1 0 0 0 0 1 11 4.32 Workman 1 1 0 0 0 0 12 2.68

Inherited runners-scored_Hart 3-3. PB_Leon (13).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Sean Barber; Second, Mike Winters; Third, Tim Timmons.

T_3:10. A_33,577 (37,731).

