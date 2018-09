Reds 10, Dodgers 6

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor lf-2b 4 2 2 2 1 1 .250 Turner 3b 3 1 0 0 2 0 .311 Machado ss 5 1 2 0 0 0 .301 Kemp rf-lf 5 0 1 2 0 2 .282 Freese 1b 1 0 0 0 1 1 .289 b-Bellinger ph-cf 2 0 1 0 1 1 .261 Hernandez cf 2 0 0 0 0 1 .234 c-Muncy ph-1b 3 0 1 1 0 1 .254 Grandal c 3 1 1 1 1 1 .234 Dozier 2b 2 1 1 0 0 0 .219 d-Utley ph-2b 1 0 0 0 0 0 .233 f-Puig ph-rf 1 0 0 0 0 0 .260 Wood p 2 0 0 0 0 1 .045 Venditte p 0 0 0 0 0 0 — e-Pederson ph 1 0 0 0 0 0 .238 Madson p 0 0 0 0 0 0 — Fields p 0 0 0 0 0 0 — g-Verdugo ph 1 0 0 0 0 0 .266 Rosscup p 0 0 0 0 0 0 — Totals 36 6 9 6 6 9

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 4 2 1 0 1 0 .239 Peraza ss 4 3 2 1 0 0 .292 Votto 1b 4 1 1 2 1 3 .282 Suarez 3b 4 1 1 1 1 3 .291 Gennett 2b 5 2 4 3 0 1 .320 Ervin lf 5 1 2 0 0 1 .276 Barnhart c 4 0 1 2 0 2 .253 Dixon rf 4 0 0 0 0 2 .190 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .000 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Reed p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Guerrero ph 1 0 0 0 0 0 .000 Lorenzen p 1 0 1 0 0 0 .308 Williams rf 1 0 1 0 0 0 .303 Totals 38 10 14 9 3 12

Los Angeles 001 201 200— 6 9 1 Cincinnati 401 203 00x—10 14 1

a-grounded out for Reed in the 4th. b-struck out for Freese in the 5th. c-struck out for Hernandez in the 5th. d-flied out for Dozier in the 6th. e-grounded out for Venditte in the 6th. f-lined out for Utley in the 7th. g-grounded out for Fields in the 8th.

E_Machado (12), Peraza (20). LOB_Los Angeles 9, Cincinnati 8. 2B_Machado (31), Dozier (28), Hamilton (14), Votto (26), Ervin (9), Lorenzen (1). HR_Taylor (16), off Reed; Grandal (23), off Lorenzen; Suarez (32), off Wood. RBIs_Taylor 2 (59), Kemp 2 (76), Grandal (64), Muncy (64), Peraza (52), Votto 2 (66), Suarez (101), Gennett 3 (87), Barnhart 2 (44). SB_Machado (14), Bellinger (11), Peraza 2 (22).

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Hernandez 3, Muncy); Cincinnati 4 (Hamilton, Ervin, Reed 2). RISP_Los Angeles 4 for 13; Cincinnati 6 for 15.

Runners moved up_Wood, Kemp. LIDP_Puig, Hamilton.

DP_Los Angeles 1 (Muncy); Cincinnati 1 (Suarez, Gennett).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Wood, L, 8-7 3 2-3 8 7 6 2 6 76 3.65 Venditte 1 1-3 1 0 0 0 0 20 3.38 Madson 1 4 3 3 0 3 31 5.85 Fields 1 1 0 0 0 0 9 2.27 Rosscup 1 0 0 0 1 3 23 4.66 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Reed 4 5 3 3 3 5 83 5.08 Lorenzen 2 1-3 2 3 3 1 3 36 3.27 Peralta 0 2 0 0 1 0 14 4.79 Hughes, W, 4-3 1 2-3 0 0 0 0 0 19 1.87 Iglesias 1 0 0 0 1 1 17 2.54

Peralta pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Venditte 2-0, Peralta 1-1, Hughes 3-0. HBP_Wood (Peraza).

Umpires_Home, Larry Vanover; First, Jansen Visconti; Second, Chris Guccione; Third, Dave Rackley.

T_3:23. A_12,161 (42,319).

