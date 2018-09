Reds 4, Marlins 2

By The Associated Press

Cincinnati Miami ab r h bi ab r h bi Schbler rf 4 1 1 0 Rojas 3b 3 1 1 0 Peraza ss 5 1 1 0 S.Cstro 2b 4 0 2 0 Votto 1b 4 0 0 0 Ralmuto c 4 1 2 1 Gennett 2b 3 1 2 4 O’Brien 1b 4 0 2 1 Suarez 3b 4 0 2 0 Dean lf 3 0 0 0 M.Wllms lf 3 0 1 0 Detrich ph-lf 1 0 0 0 Brnhart c 4 0 0 0 Brinson cf 3 0 0 0 C.Reed p 2 0 0 0 Glloway rf 2 0 0 0 D.Hrnnd p 0 0 0 0 Ortega ph-rf 1 0 0 0 G.Grrro ph 1 0 0 0 Riddle ss 4 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0 Brigham p 1 0 0 0 Iglsias p 0 0 0 0 Bostick ph 1 0 0 0 B.Hmltn cf 3 1 1 0 E.Hrnnd p 0 0 0 0 T.Grrro p 0 0 0 0 Sierra ph 1 0 0 0 Graves p 0 0 0 0 Bri.And ph 0 0 0 0 Totals 33 4 8 4 Totals 32 2 7 2

Cincinnati 002 000 200—4 Miami 000 000 020—2

E_Realmuto (7). DP_Cincinnati 2, Miami 2. LOB_Cincinnati 7, Miami 8. 2B_Gennett (30), Realmuto (29). HR_Gennett (23). SB_B.Hamilton (32).

IP H R ER BB SO Cincinnati Reed W,1-2 6 5 0 0 0 6 Hernandez 1 0 0 0 1 0 Hughes 2-3 1 2 2 1 0 Iglesias S,29-33 1 1-3 1 0 0 2 1 Miami Brigham L,0-3 5 3 2 2 4 6 Hernandez 2 3 2 2 1 0 Guerrero 1 1 0 0 0 0 Graves 1 1 0 0 0 0

HBP_by Reed (Rojas). WP_Iglesias.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Stu Scheuwater; Second, Gary Cederstrom; Third, Ben May.

Advertisement

T_2:41. A_9,863 (36,742).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.