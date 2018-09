Reds 7, Padres 2, 7 innings,

By The Associated Press

San Diego Cincinnati ab r h bi ab r h bi Galvis ss 3 0 0 0 Schbler rf 3 1 1 1 Myers 3b 3 0 0 0 Peraza ss 3 1 1 0 Renfroe lf 3 1 1 0 Votto 1b 2 1 1 4 Hosmer 1b 3 1 1 2 Suarez 3b 3 1 2 0 F.Reyes rf 3 0 1 0 Ervin lf 3 0 0 0 Hedges c 2 0 1 0 Casali c 3 1 1 0 Spngnbr 2b 2 0 0 0 Dixon 2b 3 1 1 1 Perdomo p 0 0 0 0 M.Hrvey p 2 1 1 0 Margot cf 2 0 0 0 Fdrwicz ph 0 0 0 0 Erlin p 1 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0 Mejia ph 1 0 0 0 B.Hmltn cf 2 0 0 1 Stock p 0 0 0 0 Pirela 2b 1 0 1 0 Totals 24 2 5 2 Totals 24 7 8 7

San Diego 000 200 0—2 Cincinnati 070 000 x—7

DP_San Diego 1. LOB_San Diego 6, Cincinnati 2. 3B_Hedges (2). HR_Hosmer (15), Votto (10). SF_B.Hamilton (4).

IP H R ER BB SO San Diego Erlin L,3-6 3 8 7 7 0 0 Stock 2 0 0 0 1 2 Perdomo 1 0 0 0 1 1 Cincinnati Harvey W,7-8 6 4 2 2 3 10 Hughes 1-3 1 0 0 0 0

Umpires_Home, Chris Segal; First, Alfonso Marquez; Second, Sam Holbrook; Third, D.J. Reyburn.

T_1:44. A_20,977 (42,319).

