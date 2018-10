Rockies 10, Phillies 3

By The Associated Press

Philadelphia Colorado ab r h bi ab r h bi C.Hrnan 2b 4 1 1 0 Blckmon cf 3 2 2 1 D.Andrs p 0 0 0 0 McGee p 0 0 0 0 Bour ph 1 0 0 0 Oberg p 0 0 0 0 L.Grcia p 0 0 0 0 McMahon ph 1 0 0 0 C.Sntna 3b 4 0 0 0 Y.Almnt p 0 0 0 0 O.Hrrra rf 3 0 2 1 Msgrave p 0 0 0 0 D Ls Sn p 0 0 0 0 B.Shaw p 0 0 0 0 Knapp c 2 0 0 0 LMahieu 2b 5 2 3 2 Hoskins 1b 3 0 1 0 Dahl rf-cf 5 1 3 4 W.Ramos c 3 0 0 0 Arenado 3b 5 0 2 1 Flrimon 2b 2 0 0 0 Story ss 4 0 0 0 Cozens lf 4 1 1 0 Parra lf 5 1 1 0 Kingery ss 4 1 2 1 Desmond 1b 4 2 1 0 Vlasqez p 2 0 1 0 Innetta c 2 2 1 0 E.Ramos p 0 0 0 0 Bettis p 0 0 0 0 J.Btsta rf 0 0 0 0 D.Jhnsn p 0 0 0 0 Quinn cf 4 0 2 0 Tapia ph 1 0 0 0 Rusin p 0 0 0 0 C.Gnzal ph-rf 2 0 1 2 Totals 36 3 10 2 Totals 37 10 14 10

Philadelphia 001 002 000— 3 Colorado 003 320 20x—10

E_Story (12), O.Herrera (3). DP_Philadelphia 1, Colorado 2. LOB_Philadelphia 11, Colorado 9. 2B_Hoskins (36), Kingery 2 (22), Blackmon (29), Desmond (21), C.Gonzalez (29). HR_Dahl (12). S_Rusin (1).

IP H R ER BB SO Philadelphia Velasquez L,9-12 3 2-3 8 6 6 2 2 Ramos 1-3 1 0 0 0 0 De Los Santos 1 2 2 2 2 1 Anderson 2 3 2 2 0 3 Garcia 1 0 0 0 0 2 Colorado Bettis 2 2-3 3 1 0 1 1 Johnson W,1-0 1-3 0 0 0 1 0 Rusin 2 2 0 0 0 3 McGee 1-3 2 2 2 1 0 Oberg 1 2-3 1 0 0 0 2 Almonte 1-3 2 0 0 1 1 Musgrave 2-3 0 0 0 0 0 Shaw 1 0 0 0 1 1

HBP_by Anderson (Iannetta). WP_Oberg.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Todd Tichenor; Second, Jim Reynolds; Third, Mark Wegner.

T_3:21. A_30,217 (50,398).

