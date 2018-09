Royals 10, Twins 3

By The Associated Press

Minnesota Kansas City ab r h bi ab r h bi Mauer 1b 3 0 1 0 Mrrfeld cf 4 2 2 0 Field rf 1 0 1 0 Mondesi ss 5 1 1 0 Frsythe 2b 5 0 2 1 A.Grdon lf 5 0 3 5 E.Rsrio dh 5 0 1 0 S.Perez dh 5 0 0 0 Grssman lf 4 0 1 0 O’Hearn 1b 5 0 0 0 Cave cf 4 1 1 0 Bnfacio rf 4 1 1 0 Astdllo c 4 0 2 0 R.Hrrra 2b 4 2 2 0 Kepler rf 2 1 0 1 A.Escbr 3b 4 2 3 3 Gimenez 1b 0 0 0 0 Gllgher c 4 2 4 1 Adranza ss 4 0 1 1 Viloria c 0 0 0 0 G.Petit 3b 4 1 1 0 Totals 36 3 11 3 Totals 40 10 16 9

Minnesota 010 010 010— 3 Kansas City 110 402 20x—10

E_I.Kennedy (1), G.Petit (3). DP_Kansas City 1. LOB_Minnesota 9, Kansas City 7. 2B_Mauer (25), Merrifield 2 (39), A.Gordon 2 (22), A.Escobar (20), Gallagher (3). 3B_A.Escobar (3). SB_Mondesi (24). SF_Kepler (3).

IP H R ER BB SO Minnesota De Jong L,0-1 3 1-3 8 5 3 0 4 Moya 2-3 2 1 1 0 0 Littell 2 2-3 5 4 4 1 3 Reed 1-3 1 0 0 0 1 Belisle 1 0 0 0 0 0 Kansas City Kennedy W,2-8 6 6 2 1 2 4 Hill 1 3 1 1 0 1 Sparkman 2 2 0 0 0 0

T.Hill pitched to 1 batter in the 8th

Umpires_Home, Ben May; First, Cory Blaser; Second, Stu Scheuwater; Third, Gary Cederstrom.

T_3:04. A_19,505 (37,903).

