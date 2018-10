Royals 6, Reds 1

By The Associated Press

Kansas City Cincinnati ab r h bi ab r h bi Mrrfeld cf 5 1 1 0 Schbler rf 4 0 0 0 Mondesi ss 5 2 2 0 Peraza ss 4 1 2 1 A.Grdon lf 4 1 2 2 Votto 1b 4 0 1 0 S.Perez c 4 0 1 1 Gennett 2b 4 0 0 0 H.Dzier 1b 3 1 0 0 Suarez 3b 3 0 0 0 Bnfacio rf 4 0 1 0 Casali c 3 0 0 0 R.Hrrra 2b 4 0 0 0 D.Hrrra lf 3 0 0 0 A.Escbr 3b 3 1 1 1 Brnhart ph 1 0 0 0 Fllmyer p 2 0 1 1 C.Reed p 1 0 0 0 T.Hill p 1 0 0 0 Romano p 0 0 0 0 Nwberry p 0 0 0 0 G.Grrro ph 1 0 1 0 Wisler p 0 0 0 0 Wa.Prlt p 0 0 0 0 Stphens p 0 0 0 0 M.Wllms ph 1 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0 B.Hmltn cf 2 0 1 0 Totals 35 6 9 5 Totals 31 1 5 1

Kansas City 101 111 100—6 Cincinnati 100 000 000—1

E_Peraza (22). DP_Kansas City 1, Cincinnati 1. LOB_Kansas City 5, Cincinnati 6. 2B_S.Perez (22), Bonifacio (16), Fillmyer (1). 3B_Mondesi (3). HR_A.Gordon (13), Peraza (14). SB_Merrifield 2 (41), Mondesi 2 (28). S_Fillmyer (1).

IP H R ER BB SO Kansas City Fillmyer W,4-2 7 1-3 4 1 1 2 9 Hill 1 1 0 0 0 1 Newberry 2-3 0 0 0 1 1 Cincinnati Reed L,1-3 3 2-3 6 3 3 2 2 Romano 1 1-3 1 1 1 0 0 Wisler 1 1 1 0 0 1 Peralta 1 1 1 1 0 2 Stephens 1 0 0 0 0 2 Hughes 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Adam Hamari; Second, Phil Cuzzi; Third, Tom Hallion.

T_2:48. A_12,549 (42,319).

