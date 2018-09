Sharks-Ducks Sums

By The Associated Press

San Jose 4 0 3—7 Anaheim 3 0 0—3

First Period_1, Anaheim, Kase 1 (Welinski, Henrique), 4:53. 2, San Jose, Suomela 1 (Ryan, Labanc), 6:12. 3, Anaheim, Silfverberg 1 (Manson), 16:57. 4, San Jose, Labanc 1 (Suomela, Donskoi), 4:53. 5, Anaheim, Kase 2 (Fiore, Henrique), 7:01. 6, San Jose, Simek 1 (Heed, Wiederer), 12:08. 7, San Jose, Middleton 1 (Goodrow, Chartier), 13:45. Penalties_Street, ANA, (holding stick), 2:18; .

Second Period_None. Penalties_None.

Third Period_8, San Jose, Radil 1 (Chartier, Wood), 11:31. 9, San Jose, Donskoi 1 (Chartier, Radil), 16:27. 10, San Jose, Suomela 2 (Donskoi, Praplan), 16:54. Penalties_Rodin, ANA, (slashing), 3:35; Donskoi, SJ, (hooking), 18:56.

Shots on Goal_San Jose 20-6_26. Anaheim 17-9_26.

Advertisement

Power-play opportunities_San Jose 0 of 3; Anaheim 0 of 1.

Goalies_San Jose, Dell 0-0-0 (26 shots-23 saves). Anaheim, Miller 0-0-0 (18-15), Coreau 0-0-0 (8-4).

T_2:20.

Referees_Brandon Blandina, Dan O’Rourke. Linesmen_Lonnie Cameron, Brandon Gawryletz.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.