Sporting KC-Earthquakes, Sums

Kansas City 3 2—5 San Jose 0 1—1

First half_1, Kansas City, Gutierrez, 7 (Fernandes), 18th minute; 2, Kansas City, Fernandes, 4 (Gutierrez), 23rd; 3, Kansas City, Opara, 2, 42nd.

Second half_4, Kansas City, Nemeth, 1 (Fernandes), 67th; 5, San Jose, Hoesen, 11 (Fernandes), 80th; 6, Kansas City, Fernandes, 5 (Rubio), 86th.

Goalies_Kansas City, Tim Melia, Adrian Zendejas; San Jose, Andrew Tarbell, Matt Bersano.

Yellow Cards_San Jose, Godoy, 50th; Eriksson, 57th; Fernandes, 89th.

Referee_Dave Gantar. Assistant Referees_Adam Garner; Corey Parker; Alex Chilowicz. 4th Official_Ismail Elfath.

A_16,682.

Lineups

Kansas City_Tim Melia; Matt Besler, Ike Opara, Seth Sinovic, Graham Zusi; Yohan Croizet (Johnny Russell, 65th), Roger Espinoza, Felipe Gutierrez (Gianluca Busio, 83rd), Ilie Sanchez; Gerso Fernandes, Krisztian Nemeth (Diego Rubio, 70th).

San Jose_Andrew Tarbell; Florian Jungwirth, Guram Kashia, Nick Lima; Luis Fernandes, Anibal Godoy (Jackson Yueill, 73rd), Jahmir Hyka, Valeri Kazaishvili (Danny Hoesen, 72nd), Shea Salinas; Magnus Eriksson (Dominic Oduro, 79th), Chris Wondolowski.

