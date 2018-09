Statistics after 16 games

By The Associated Press

COMP AVG TD INT PASSING ATT COM PCT YARDS GAIN TD PCT INT PCT LONG RATE Wilson 553 339 61.3 3983 7.20 34 6.1 11 2.0 74t 95.4 McEvoy 1 0 0.0 0 0.00 0 0.0 1 100. 0 0.0 Ryan 1 1 100.0 -4 -4.00 0 0.0 0 0.0 -4 79.2 TEAM 555 340 61.3 3979 7.17 34 6.1 12 2.2 74t 94.0 OPPONENTS 554 325 58.7 3616 6.53 19 3.4 14 2.5 75t 79.0

RUSHING ATT YARDS AVG LONG TD Wilson 95 586 6.2 31 3 M.Davis 68 240 3.5 33 0 Carson 49 208 4.2 30 0 McKissic 46 187 4.1 30t 1 Lacy 69 179 2.6 19 0 Rawls 58 157 2.7 23 0 Lockett 10 58 5.8 22 0 Prosise 11 23 2.1 8 0 A.Davis 1 -1 -1.0 -1 0 Baldwin 2 -8 -4.0 -3 0 TEAM 409 1629 4.0 33 4 OPPONENTS 452 1824 4.0 75t 14

RECEIVING NO. YARDS AVG LONG TD Baldwin 75 991 13.2 54 8 Graham 57 520 9.1 33 10 Lockett 45 555 12.3 74t 2 P.Richardson 44 703 16.0 61t 6 McKissic 34 266 7.8 27t 2 Willson 15 153 10.2 27t 4 M.Davis 15 131 8.7 23 0 Vannett 12 124 10.3 21 1 Rawls 9 94 10.4 22 0 Darboh 8 71 8.9 16 0 Carson 7 59 8.4 10t 1 Prosise 6 87 14.5 46 0 Lacy 6 47 7.8 14 0 McEvoy 5 113 22.6 53 0 Madden 2 65 32.5 66 0 TEAM 340 3979 11.7 74t 34 OPPONENTS 325 3616 11.1 75t 19

INTERCEPTIONS NO. YARDS AVG LONG TD Thomas 2 97 48.5 78t 1 Coleman 2 58 29.0 30t 2 Sherman 2 20 10.0 19 0 Wagner 2 7 3.5 7 0 Jones 1 24 24.0 24 0 S.Richardson 1 5 5.0 5 0 Wright 1 1 1.0 1 0 Griffin 1 0 0.0 0 0 Maxwell 1 0 0.0 0 0 Wilhoite 1 0 0.0 0 0 TEAM 14 212 15.1 78t 3 OPPONENTS 12 145 12.1 69 0

SACKS NO. Clark 9.0 Bennett 8.5 Jordan 4.0 Freeney 3.0 M.Smith 2.5 Jones 2.0 Coleman 1.5 Reed 1.5 Wagner 1.5 Avril 1.0 Garvin 1.0 Griffin 1.0 Jefferson 1.0 S.Richardson 1.0 Jackson 0.5 TEAM 39.0 OPPONENTS 43.0

GROSS NET IN PUNTING NO. YARDS AVG AVG 20 LONG BLK Ryan 92 4141 45.0 38.8 29 74 0 TEAM 92 4141 45.0 38.8 29 74 0 OPPONENTS 85 3779 44.5 40.7 27 66 0

PUNT RETURNS NO. FC YARDS AVG LONG TD Lockett 36 21 237 6.6 27 0 TEAM 36 21 237 6.6 27 0 OPPONENTS 45 19 452 10.0 72 0

KICKOFF RETURNS NO. YARDS AVG LONG TD Lockett 37 949 25.6 99t 1 Willson 3 42 14.0 17 0 Pocic 1 13 13.0 13 0 Glowinski 1 0 0.0 0 0 Vannett 1 0 0.0 0 0 TEAM 43 1004 23.3 99t 1 OPPONENTS 39 790 20.3 55 0

OFF. DEF. FUMBLES/RECOVERIES FUM REC. REC. Britt 1 0 1 Clark 0 1 0 M.Davis 0 0 1 Jones 0 1 0 McEvoy 1 0 0 Rawls 1 0 1 S.Richardson 0 2 0 Sherman 0 0 1 Thompson 0 2 0 Thorpe 0 1 0 Wagner 1 1 0 Willson 0 0 1 Wilson 14 0 6 Wright 0 1 0 TEAM 18 9 11 OPPONENTS 22 11 5

SCORE BY QUARTERS 1 2 3 4 OT TOT TEAM 56 69 99 142 0 366 OPPONENTS 56 122 90 64 0 332

TOUCHDOWNS LONG SCORING TOT RUS REC RET XP XPA FG FGA FG SAF PTS Walsh 0 0 0 0 37 38 21 29 49 0 100 Graham 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 62 Baldwin 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 50 P.Richardson 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 36 Willson 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 24 Wilson 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Lockett 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 18 McKissic 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 18 Coleman 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 Wagner 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 Carson 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Thomas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 Vannett 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Chancellor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 TEAM 43 4 34 5 37 38 21 29 49 2 366 OPPONENTS 34 14 19 1 31 33 31 35 53 2 332

FIELD GOALS 1-19 20-29 30-39 40-49 50+ Blair Walsh 0/ 0 6/ 6 7/10 8/12 0/ 1 TEAM 0/ 0 6/ 6 7/10 8/12 0/ 1 OPPONENTS 1/ 1 3/ 3 13/15 10/12 4/ 4

