Tigers 10, White Sox 2

By The Associated Press

Detroit Chicago ab r h bi ab r h bi Cndlrio 3b 6 2 3 1 Dlmnico lf 3 0 0 0 Adduci 1b 6 2 3 1 Y.Sanch 3b 4 0 0 0 Cstllns rf 4 1 3 1 W.Cstll c 3 1 1 0 V.Mrtin dh 4 0 1 2 Narvaez c 1 0 0 0 V.Reyes pr-dh 1 0 0 0 Palka rf 3 0 1 0 Mahtook lf 4 1 1 1 Dvidson 1b 3 1 0 0 J.McCnn c 4 1 2 1 Moncada 2b 4 0 0 0 Ro.Rdrg ss 4 1 1 2 Ti.Andr ss 2 0 0 0 J.Jones cf 5 1 1 1 Rondon ss 2 0 1 1 D.Lugo 2b 5 1 1 0 K.Smith dh 3 0 2 0 Cordell cf 3 0 0 0 Totals 43 10 16 10 Totals 31 2 5 1

Detroit 100 603 000—10 Chicago 000 000 200— 2

E_Ro.Rodriguez (6). DP_Detroit 2. LOB_Detroit 10, Chicago 5. 2B_Candelario (26), Adduci (7), D.Lugo (3). HR_Candelario (17), Mahtook (7), Ro.Rodriguez (4), J.Jones (10). SB_Ro.Rodriguez (1).

IP H R ER BB SO Detroit Zimmermann W,7-6 5 2 0 0 1 3 Farmer 1 0 0 0 1 0 Stumpf 1 3 2 0 0 0 Coleman 1 0 0 0 0 2 Alcantara 1 0 0 0 1 0 Chicago Kopech L,1-1 3 1-3 9 7 7 1 6 Covey 1 2-3 1 0 0 0 0 Frare 1-3 3 3 3 1 0 Ruiz 1 1-3 2 0 0 1 2 Minaya 1 1-3 0 0 0 1 2 Vieira 1 1 0 0 0 2

WP_Kopech, Ruiz.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Sam Holbrook; Second, D.J. Reyburn; Third, Chris Segal.

Advertisement

T_3:17. A_16,036 (40,615).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.