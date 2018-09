Tigers 5, Cardinals 3

By The Associated Press

St. Louis Detroit ab r h bi ab r h bi M.Crpnt 1b 4 0 1 0 Cndlrio 3b 5 2 3 2 Munoz rf 4 0 0 0 Goodrum 1b 3 0 1 0 Mrtinez dh 4 0 0 0 Cstllns rf 3 0 1 2 Ozuna lf 4 2 2 2 V.Mrtin dh 4 0 0 0 DeJong ss 3 0 0 0 Mahtook lf 3 1 0 0 Wisdom 3b 4 0 0 0 J.McCnn c 4 0 0 0 Bader cf 4 0 2 0 Ro.Rdrg ss 4 0 1 0 Wong 2b 2 1 1 0 D.Lugo 2b 3 0 0 1 Pena c 2 0 0 1 V.Reyes cf 3 2 2 0 Totals 31 3 6 3 Totals 32 5 8 5

St. Louis 010 110 000—3 Detroit 010 020 002—5

E_Leone (1). DP_St. Louis 1. LOB_St. Louis 5, Detroit 7. 2B_Wong (16), Ro.Rodriguez (5). HR_Ozuna 2 (20), Candelario (18). SB_Bader (14), V.Reyes (9). SF_Pena (2). S_Wong (6), V.Reyes (1).

IP H R ER BB SO St. Louis Gomber 6 6 3 3 3 6 Leone 1 0 0 0 1 2 Hicks L,3-4 1 1-3 2 2 2 0 2 Detroit Norris 5 4 3 3 1 7 VerHagen 1 1 0 0 0 2 Stumpf 1 0 0 0 0 1 Jimenez 1 0 0 0 0 1 Greene W,3-6 1 1 0 0 0 1

VerHagen pitched to 1 batter in the 7th

Gomber pitched to 1 batter in the 7th

Advertisement

HBP_by VerHagen (DeJong).

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Ryan Additon; Second, Lance Barrett; Third, Bill Welke.

T_2:51. A_21,268 (41,297).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.