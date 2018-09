Tigers 6, Indians 4

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Candelario 3b 5 2 3 0 0 1 .231 Stewart lf 5 1 3 1 0 0 .280 Castellanos dh 5 0 0 0 0 3 .292 Adduci 1b 3 1 1 4 0 0 .280 Mahtook rf 4 1 2 1 0 0 .214 Greiner c 4 0 1 0 0 2 .235 Lugo 2b 4 0 1 0 0 0 .241 Rodriguez ss 4 0 1 0 0 0 .214 Reyes cf 4 1 0 0 0 0 .235 Totals 38 6 12 6 0 6

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Davis lf 5 0 0 0 0 2 .229 Allen cf 4 1 1 0 0 1 .241 Donaldson 3b 4 0 0 0 0 2 .227 Diaz 1b 4 1 2 1 0 0 .291 Guyer dh 2 2 2 0 1 0 .209 Barnes rf 4 0 1 0 0 2 .364 Haase c 4 0 1 1 0 1 .167 Gonzalez ss 4 0 0 1 0 1 .277 Rosales 2b 3 0 1 1 1 0 .167 Totals 34 4 8 4 2 9

Detroit 100 040 010—6 12 0 Cleveland 100 200 001—4 8 0

LOB_Detroit 6, Cleveland 6. 2B_Allen (9), Diaz (3). HR_Adduci (3), off Bieber; Mahtook (8), off Miller. RBIs_Stewart (1), Adduci 4 (20), Mahtook (23), Diaz (13), Haase (1), Gonzalez (16), Rosales (1). SB_Mahtook (4), Rodriguez (2). SF_Adduci.

Runners left in scoring position_Detroit 3 (Castellanos, Greiner, Reyes); Cleveland 3 (Davis 2, Barnes). RISP_Detroit 2 for 7; Cleveland 3 for 11.

Runners moved up_Gonzalez, Haase. GIDP_Haase.

DP_Detroit 1 (Candelario, Lugo, Adduci).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Liriano, W, 5-10 7 5 3 3 2 7 94 4.54 Jimenez, H, 22 1 0 0 0 0 1 13 4.20 Greene, S, 30-36 1 3 1 1 0 1 13 5.07 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bieber, L, 10-4 6 9 5 5 0 4 93 4.50 Miller 1 1-3 1 1 1 0 0 18 3.54 Edwards 2-3 0 0 0 0 1 6 5.40 Plutko 1 2 0 0 0 1 23 5.27

HBP_Liriano (Guyer).

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, John Tumpane; Second, Jeremie Rehak; Third, Mark Wegner.

T_2:33. A_24,862 (35,225).

