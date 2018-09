Vuelta a Espana Results

By The Associated Press

Saturday At Almaden, Spain Eighth Stage

A 121-mile ride from Linares to Almaden

1. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team, 4:35:54.

2. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, same time.

3. Danny von Poppel, Netherlands, LottoNL-Jumbo, same time.

4. Ion Izagirre, Spain, Bahrain-Merida, same time.

5. Giacomo Nizzolo, Italy, Trek-Segafredo, same time.

6. Jesus Herrada, Spain, Cofidis, Solutions Credits, same time.

7. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, same time.

8. Bjorg Lambrecht, Belgium, Lotto Soudal, same time.

9. Ivan Garcia, Spain, Bahrain-Merida, same time.

10. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, same time.

11. Rigoberto Uran, Colombia, Team Ef Education First – Drapac, same time.

12. Dylan Teuns, Belgium, BMC Racing Team, same time.

13. Tosh Van Der Sande, Belgium, Lotto Soudal, same time.

14. Michal Kwiatkowski, Poland, Team Sky, same time.

15. Gorka Izaguirre Insausti, Spain, Bahrain – Merida, same time.

Also

47. Benjamin King, United States, Dimension Data, same time.

63. Sepp Kuss, United States, LottoNL-Jumbo, :32 seconds behind.

73. Elia Viviani, Italy, Quick-Step Floors, 1:03.

85. Joey Rosskopf, United States, BMC Racing Team, 1:20.

122. Brent Bookwalter, United States, BMC Racing Team, 2:30.

134. Kiel Reijnen, United States, Trek-Segafredo, 2:48.

170. Ian Boswell, United States, Katusha-Alpecin, 6:44.

Overall Standings Through 8-of-21 Stages

1. Rudy Molard, France, Groupama-FDJ, 31:20:34.

2. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team, :37 behind.

3. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, :48.

4. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, :51.

5. Tony Gallopin, France, AG2R La Mondiale, :59.

6. Michal Kwiatkowski, Poland, Team Sky, 1:06.

7. Ion Izagirre, Spain, Bahrain-Merida, 1:11.

8. Nairo Quintana, Colombia, Movistar Team, 1:14.

9. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, 1:18.

10. Eric Mas, Spain, Quick-Step Floors, 1:23.

Also

26. Benjamin King, United States, Dimension Data, 6:34.

46. Sepp Kuss, United States, LottoNL-Jumbo, 15:20.

71. Brent Bookwalter, United States, BMC Racing Team, 29:05.

87. Joey Rosskopf, United States, BMC Racing Team, 35:05.

99. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, 42:43.

123. Elia Viviani, Italy, Quick-Step Floors, 53:13.

137. Kiel Reijnen, United States, Trek-Segafredo, 58:10.

144. Ian Boswell, United States, Katusha-Alpecin, 59:59.

