Vuelta a Espana Results

Wednesday At Balcon de Bizkaia, Spain 17th Stage

A 97.5-mile leg from Getxo to Balcon de Bizkaia

1. Michael Woods, Canada, EF Education First-Drapac P/B Cannondale, 4 hours, 9 minutes, 48 seconds.

2. Dylan Theuns, Belgium, BMC Racing, 5 seconds behind.

3. David de la Cruz Melgarejo, Spain, Sky, 10 behind.

4. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, 13.

5. Ilnur Zakarin, Russia, Katusha-Alpecin, 38.

6. Alessandro De Marchi, Italy, BMC Racing Team, 44.

7. Amanuel Ghebreigzabhier, Eritrea, Dimension Data, 48.

8. Jesus Herrada, Spain, Cofidis, Solutions Credits, 51.

9. Jai Hindley, Australia, Team Sunweb, 55.

10. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 1 minute, 48 seconds behind.

11. Stephane Rossetto, France, Cofidis, Solutions Credits, same time.

12. Merhawi Kudus, Eritrea, Dimension Data, 1:51 behind.

13. Jonathan Castroviejo, Spain, Team Sky, 1:57.

14. Enric Mas, Spain, Quick-Step Floors, 2:40.

15. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team, same time.

Also

17. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 2:48.

18. Miguel Angel Lopez, Colombia, Astana, 2:50.

23. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 3:44.

33. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, 5:26.

55. Benjamin King, United States, Dimension Data, 10:48.

114. Brent Bookwalter, United States, BMC Racing, 22:36.

119. Joey Rosskopf, United States, BMC Racing, 22:44.

136. Sepp Kuss, United States, LottoNL-Jumbo, 24:03.

138. Kiel Reijnen, United States, Trek-Segafredo, same time.

139. Ian Boswell, United States, Katusha Alpecin, same time.

Overall Standings (After 17-of-21 stages)

1. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 69:05:34.

2. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, :25.

3. Enric Mas, Spain, Quick-Step Floors, 1:22.

4. Miguel Angel Lopez, Colombia, Astana, 1:34.

5. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, 1:48.

6. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 2:11.

7. Jon Izagirre, Spain, Bahrain-Merida, 4:09.

8. Rigoberto Uran, Colombia, EF Education First-Drapac, 4:36.

9. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, 5:31.

10. Tony Gallopin, France, AG2R La Mondiale, 6:05.

Also

27. Benjamin King, United States, Dimension Data, 42:24.

65. Sepp Kuss, United States, LottoNL-Jumbo, 1:37:44.

73. Brent Bookwalter, United States, BMC Racing, 1:49:44.

83. Joey Rosskopf, United States, BMC Racing, 2:12:11.

133. Ian Boswell, United States, Katusha Alpecin, 3:41:41.

139. Kiel Reijnen, United States, Trek-Segafredo, 3:50:49.

