Web.com _ Boise Open Scores

Thursday At Hillcrest Country Club Boise, Idaho Purse: $1 million Yardage: 6,880; Par 71 (36-35) First Round David Skinns 32-32—64 Sangmoon Bae 34-31—65 Fabián Gómez 34-31—65 Martin Trainer 32-33—65 Zac Blair 34-32—66 Justin Lower 35-31—66 Henrik Norlander 34-32—66 Scott Pinckney 35-31—66 Alex Prugh 33-34—67 Nicholas Lindheim 34-33—67 Curtis Luck 35-32—67 Michael Thompson 33-34—67 Denny McCarthy 35-32—67 Rhein Gibson 34-34—68 Ben Kohles 36-32—68 Jonathan Byrd 34-34—68 Mark Anderson 36-32—68 Sungjae Im 35-33—68 Roberto Díaz 34-34—68 Aaron Baddeley 36-32—68 Julian Suri 34-34—68 Matt Every 35-33—68 Kramer Hickok 32-36—68 Anders Albertson 35-33—68 Adam Svensson 35-33—68 Kyle Jones 35-33—68 Nate Lashley 36-32—68 Martin Piller 35-33—68 Christian Brand 33-35—68 Shawn Stefani 36-32—68 Max Homa 34-34—68 John Senden 33-35—68 Daniel Summerhays 33-35—68 David Lingmerth 32-36—68 Stuart Appleby 36-32—68 Steve Wheatcroft 37-31—68 Brian Campbell 37-32—69 Ricky Barnes 36-33—69 Rob Oppenheim 34-35—69 Peter Malnati 35-34—69 Stephan Jaeger 36-33—69 Roger Sloan 35-34—69 Martin Flores 36-33—69 Derek Ernst 36-33—69 Kevin Dougherty 37-32—69 Dan McCarthy 34-35—69 Corey Conners 35-34—69 Jim Knous 36-33—69 Seth Reeves 34-35—69 Brett Drewitt 35-34—69 Hank Lebioda 35-34—69 David Hearn 34-35—69 John Oda 34-35—69 Brad Hopfinger 35-34—69 Mark Hubbard 35-34—69 Sebastian Cappelen 36-34—70 Talor Gooch 35-35—70 Cameron Champ 37-33—70 John Peterson 34-36—70 Trevor Cone 38-32—70 Scott Langley 36-34—70 John Merrick 36-34—70 Max Rottluff 36-34—70 Chris Paisley 35-35—70 Rafael Campos 34-36—70 Willy Wilcox 36-34—70 Billy Kennerly 37-33—70 Robert Garrigus 36-34—70 Dylan Frittelli 36-34—70 Tyrone Van Aswegen 35-35—70 Ben Crane 35-35—70 Ryan Yip 35-35—70 John Chin 35-35—70 Chase Wright 33-37—70 Steven Ihm 34-36—70 Nelson Ledesma 35-36—71 J.J. Henry 36-35—71 Eric Axley 37-34—71 Joseph Bramlett 39-32—71 Chad Campbell 37-34—71 Michael Johnson 37-34—71 Edward Loar 35-36—71 José de Rodríguez 36-35—71 Conrad Shindler 37-34—71 Andres Romero 35-36—71 Lucas Glover 37-34—71 Wes Roach 36-35—71 Adam Schenk 37-34—71 Josh Teater 35-36—71 Brady Schnell 36-35—71 Ethan Tracy 36-35—71 Julián Etulain 36-35—71 Lanto Griffin 35-37—72 Cameron Tringale 36-36—72 Taylor Moore 36-36—72 Tim Herron 38-34—72 Will Claxton 38-34—72 Parker McLachlin 36-36—72 Wyndham Clark 37-35—72 Jonathan Randolph 37-35—72 Cameron Percy 38-34—72 Erik Compton 36-36—72 Hunter Mahan 37-35—72 Cameron Davis 37-35—72 Maverick McNealy 34-38—72 Bo Hoag 38-34—72 Xinjun Zhang 38-34—72 Sebastián Muñoz 35-38—73 Dylan Meyer 39-34—73 Carlos Ortiz 36-37—73 Justin Hueber 38-35—73 Robert Streb 38-35—73 Blayne Barber 37-36—73 Johnson Wagner 39-34—73 Jim Herman 36-37—73 Rico Hoey 34-39—73 Michael Arnaud 36-37—73 Brett Stegmaier 35-38—73 Sam Burns 37-37—74 Chase Seiffert 39-35—74 Adam Long 37-37—74 Kyoung-Hoon Lee 39-35—74 Erik Barnes 36-38—74 Chris Thompson 36-39—75 Robby Shelton 38-37—75 Vince Covello 40-35—75 Tom Lovelady 40-35—75 Ben Taylor 38-38—76 Ben Silverman 39-38—77 Bhavik Patel 40-37—77 Sepp Straka 42-36—78 Dominic Bozzelli 39-39—78

