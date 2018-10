Web.com Tour Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Atlantic Beach CC Atlantic Beach, Fla. Purse: $1 million Yardage: 6,849; Par: 71 Final Denny McCarthy, $180,000 64-65-67-65—261 Lucas Glover, $108,000 64-64-68-69—265 Cameron Davis, $45,100 66-67-67-66—266 Ben Silverman, $45,100 63-68-67-68—266 Sepp Straka, $45,100 65-66-64-71—266 Cameron Tringale, $45,100 63-67-67-69—266 Chase Wright, $45,100 66-69-67-64—266 Chad Campbell, $23,333 67-68-68-64—267 Stephan Jaeger, $23,333 68-65-70-64—267 Chase Seiffert, $23,333 67-66-69-65—267 Kramer Hickok, $23,333 66-66-68-67—267 Nicholas Lindheim, $23,333 64-69-67-67—267 Curtis Luck, $23,333 67-65-64-71—267 Chris Paisley, $23,333 61-74-63-69—267 Adam Schenk, $23,333 67-65-67-68—267 Adam Svensson, $23,333 65-68-66-68—267 Roberto Díaz, $14,500 69-66-64-69—268 Kevin Dougherty, $14,500 67-66-70-65—268 Fabián Gómez, $14,500 68-68-69-63—268 Wes Roach, $14,500 67-67-68-66—268 Erik Compton, $9,466 68-66-70-65—269 Matt Every, $9,466 64-68-70-67—269 Ben Kohles, $9,466 66-68-67-68—269 Justin Lower, $9,466 68-66-66-69—269 Henrik Norlander, $9,466 67-67-67-68—269 David Skinns, $9,466 65-69-70-65—269 Julian Suri, $9,466 68-68-66-67—269 Michael Thompson, $9,466 66-68-64-71—269 Roger Sloan, $7,050 65-72-66-67—270 Josh Teater, $7,050 67-68-70-65—270 Anders Albertson, $6,225 72-64-68-67—271 Talor Gooch, $6,225 70-66-65-70—271 Parker McLachlin, $6,225 71-65-68-67—271 Shawn Stefani, $6,225 68-64-68-71—271 Brett Drewitt, $5,225 65-68-67-72—272 Robert Garrigus, $5,225 73-64-66-69—272 David Hearn, $5,225 70-66-70-66—272 Mark Hubbard, $5,225 68-66-68-70—272 Mark Anderson, $4,400 68-68-71-66—273 Dylan Frittelli, $4,400 65-72-68-68—273 Brad Hopfinger, $4,400 69-68-68-68—273 Dylan Meyer, $3,700 67-69-68-70—274 Bhavik Patel, $3,700 69-66-70-69—274 Conrad Shindler, $3,700 68-69-67-70—274 Willy Wilcox, $3,700 68-67-70-69—274 Brian Campbell, $2,940 69-68-69-69—275 Sebastian Cappelen, $2,940 67-70-67-71—275 Vince Covello, $2,940 69-66-68-72—275 Edward Loar, $2,940 69-66-69-71—275 Dan McCarthy, $2,940 68-69-66-72—275 John Merrick, $2,940 66-70-70-69—275 José de Jesús Rodríguez, $2,940 64-70-72-69—275 Max Rottluff, $2,940 70-66-70-69—275 Peter Malnati, $2,710 74-62-70-70—276 Andres Romero, $2,710 67-68-70-71—276 Robert Streb, $2,710 67-70-70-69—276 Ben Crane, $2,640 64-69-74-70—277 Jim Knous, $2,640 67-69-70-71—277 Carlos Ortiz, $2,640 64-70-72-71—277 Kyoung-Hoon Lee, $2,600 68-69-71-70—278 Scott Langley, $2,580 69-67-71-72—279 Trevor Cone, $2,560 64-69-81-71—285

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.