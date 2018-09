White Sox 5, Indians 4, 11 innings,

By The Associated Press

Chicago Cleveland ab r h bi ab r h bi Moncada 2b 5 1 3 2 Lindor ss 5 2 2 1 Y.Sanch 3b 5 1 2 0 Brntley lf 6 2 3 1 Palka rf 4 0 0 0 J.Rmirz 2b 6 0 0 0 K.Smith ph-c 2 0 0 0 Encrnco dh 1 0 1 0 A.Grcia dh 4 0 1 1 R.Davis pr-dh 0 0 0 0 Narvaez c 3 1 1 1 Alonso 1b 2 0 1 0 Rondon ph 1 0 0 0 Dnldson ph 0 0 0 0 Cordell rf 1 0 0 0 Rosales pr-1b 0 0 0 0 Dvidson 1b 6 0 2 1 Y.Diaz 3b 5 0 0 0 Ti.Andr ss 6 0 0 0 E.Gnzal 3b 0 0 0 0 LaMarre lf 4 1 1 0 M.Cbrra rf 3 0 1 1 Engel cf 3 1 1 0 B.Brnes pr-rf 0 0 0 0 Kipnis cf 5 0 1 0 R.Perez c 3 0 0 0 Guyer ph 1 0 0 0 Haase c 0 0 0 0 Totals 44 5 11 5 Totals 37 4 9 3

Chicago 121 000 000 01—5 Cleveland 002 000 020 00—4

E_Y.Diaz (1). DP_Chicago 2. LOB_Chicago 14, Cleveland 11. 2B_Moncada (28), Y.Sanchez (33), Encarnacion (16). 3B_Lindor (2). HR_Narvaez (9), Lindor (36), Brantley (17). SB_Brantley (11). CS_M.Cabrera (1). S_Y.Sanchez (2), Rosales (1).

IP H R ER BB SO Chicago Shields 6 5 2 2 3 1 Bummer H,2 1 1-3 2 2 2 0 2 Scahill 0 0 0 0 1 0 Frare 0 0 0 0 1 0 Minaya BS,3 2-3 0 0 0 1 1 Santiago W,6-3 3 2 0 0 2 2 Cleveland Tomlin 4 8 4 4 0 2 Olson 2-3 0 0 0 1 1 Otero 1 0 0 0 1 1 Perez 1-3 1 0 0 0 1 Ramirez 1 0 0 0 0 2 Edwards 1 0 0 0 0 3 Hand 1 0 0 0 2 0 Cimber L,3-8 2 2 1 1 1 2

Scahill pitched to 1 batter in the 8th

Frare pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by Shields (Encarnacion), by Cimber (LaMarre), by Cimber (Engel), by Santiago (Haase). WP_Bummer, Scahill, Cimber.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Marty Foster; Second, Mike Muchlinski; Third, Mike Winters.

T_4:23. A_19,457 (35,225).

