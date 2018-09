White Sox 6, Red Sox 1

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 3 0 1 0 0 0 .341 Benintendi lf 3 1 1 1 1 1 .291 Martinez dh 4 0 0 0 0 2 .333 Bogaerts ss 4 0 1 0 0 1 .281 Holt ss 0 0 0 0 0 0 .264 Nunez 3b 4 0 1 0 0 0 .264 Swihart 1b-c 4 0 0 0 0 1 .226 Kinsler 2b 3 0 1 0 1 1 .250 Leon c 1 0 0 0 0 0 .197 a-Moreland ph-1b 1 0 0 0 0 0 .252 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 0 0 .229 Totals 30 1 5 1 2 6

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Sanchez 3b 4 1 1 0 0 1 .249 Delmonico lf 4 0 0 0 0 2 .222 LaMarre lf 1 0 0 0 0 1 .286 Garcia rf 4 2 3 1 1 0 .239 Palka dh 4 1 1 0 0 1 .237 Moncada 2b 4 1 2 2 0 2 .223 Davidson 1b 4 1 3 3 0 0 .233 Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .247 Smith c 3 0 2 0 1 0 .281 Engel cf 4 0 1 0 0 2 .238 Totals 36 6 14 6 2 10

Boston 000 000 010—1 5 0 Chicago 300 000 30x—6 14 0

a-flied out for Leon in the 7th.

LOB_Boston 6, Chicago 10. 2B_Kinsler (23), Sanchez (27), Garcia 2 (11), Smith (4). HR_Benintendi (16), off Minaya; Moncada (17), off Eovaldi; Davidson (19), off Thornburg. RBIs_Benintendi (77), Garcia (38), Moncada 2 (55), Davidson 3 (54). CS_Betts (6), Kinsler (7).

Runners left in scoring position_Boston 3 (Leon 2, Bradley Jr.); Chicago 4 (Sanchez, Anderson 2, Engel). RISP_Boston 0 for 4; Chicago 3 for 10.

Advertisement

Runners moved up_Swihart, Palka.

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Eovaldi, L, 5-7 2 3 3 3 0 0 35 4.35 Pomeranz 4 7 0 0 0 6 67 5.54 Thornburg 1 3 3 3 2 3 37 5.31 Workman 1 1 0 0 0 1 15 2.45 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Kopech 3 1 0 0 1 1 36 0.82 Covey, W, 5-12 3 3 0 0 1 3 58 5.61 Minaya, H, 7 2 1 1 1 0 2 23 4.19 Hamilton 1 0 0 0 0 0 6 0.00

Eovaldi pitched to 0 batter in the 3rd.

Covey pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Minaya 1-0. HBP_Kopech 2 (Betts,Leon), Eovaldi (Sanchez), Pomeranz (Palka).

Umpires_Home, Will Little; First, Lance Barksdale; Second, Sean Barber; Third, Ted Barrett.

T_2:53. A_23,625 (40,615).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.