WTA Money Leaders

Through Sept. 23 1. Simona Halep $6,321,700 2. Naomi Osaka $5,870,889 3. Angelique Kerber $5,267,537 4. Caroline Wozniacki $4,149,744 5. Serena Williams $3,770,170 6. Sloane Stephens $3,761,099 7. Petra Kvitova $3,098,540 8. Elina Svitolina $2,825,299 9. Kiki Bertens $2,546,855 10. Daria Kasatkina $2,420,582 11. Karolina Pliskova $2,396,639 12. Madison Keys $2,298,428 13. Jelena Ostapenko $2,193,855 14. Elise Mertens $2,016,873 15. Ashleigh Barty $1,914,216 16. Garbine Muguruza $1,743,379 17. Anastasija Sevastova $1,724,919 18. Katerina Siniakova $1,676,603 19. Julia Goerges $1,632,754 20. Carla Suarez Navarro $1,593,207 21. Barbora Strycova $1,540,973 22. Caroline Garcia $1,505,719 23. Kristina Mladenovic $1,472,935 24. Ekaterina Makarova $1,466,873 25. Maria Sharapova $1,312,643 26. Timea Babos $1,238,429 27. Hsieh Su-wei $1,173,196 28. Lesia Tsurenko $1,169,870 29. Anett Kontaveit $1,105,534 30. CoCo Vandeweghe $1,089,195 31. Barbora Krejcikova $1,043,533 32. Aryna Sabalenka $1,042,584 33. Mihaela Buzarnescu $1,031,234 34. Venus Williams $1,030,559 35. Dominika Cibulkova $938,466 36. Aliaksandra Sasnovich $926,385 37. Camila Giorgi $872,008 38. Elena Vesnina $852,614 39. Victoria Azarenka $847,800 40. Irina-Camelia Begu $801,207 41. Daria Gavrilova $792,680 42. Yulia Putintseva $792,091 43. Petra Martic $779,579 44. Danielle Collins $765,916 45. Wang Qiang $739,475 46. Magdalena Rybarikova $738,498 47. Johanna Konta $733,144 48. Donna Vekic $721,953 49. Maria Sakkari $719,160 50. Zhang Shuai $665,241

