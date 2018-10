Yankees 9, Rays 2

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. McCutchen lf 2 1 1 0 2 0 .252 Judge rf 5 0 1 0 0 2 .278 Voit 1b 4 1 1 1 1 2 .291 Stanton dh 4 2 1 0 1 2 .260 Walker 2b 4 1 1 1 1 0 .219 Wade 2b 0 0 0 0 0 0 .180 Andujar 3b 4 1 1 2 0 0 .298 Sanchez c 4 1 2 4 1 0 .184 Hechavarria ss 4 1 1 1 0 0 .248 Gardner cf 4 1 1 0 0 1 .237 Totals 35 9 10 9 6 7

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Smith rf 4 0 0 0 0 3 .294 Wendle 3b 4 1 1 0 0 0 .300 Velazquez 3b 0 0 0 0 0 0 .333 Pham lf 3 1 1 0 0 2 .273 Meadows lf 0 0 0 0 0 0 .289 Choi 1b 1 0 0 0 1 0 .263 Bauers 1b 2 0 0 0 0 1 .194 Lowe 2b 3 0 3 2 1 0 .248 Cron dh 4 0 0 0 0 1 .255 Kiermaier cf 4 0 0 0 0 2 .218 Adames ss 3 0 0 0 1 3 .268 Moore c 4 0 0 0 0 3 .154 Totals 32 2 5 2 3 15

New York 007 010 001—9 10 1 Tampa Bay 002 000 000—2 5 0

E_Hechavarria (4). LOB_New York 7, Tampa Bay 7. 2B_Voit (4), Stanton (33), Wendle (32), Pham (18), Lowe 2 (6). 3B_Walker (1), Gardner (6). HR_Hechavarria (6), off Faria; Sanchez (17), off Beeks; Andujar (26), off Nuno. RBIs_Voit (29), Walker (43), Andujar 2 (87), Sanchez 4 (52), Hechavarria (31), Lowe 2 (23). CS_McCutchen (9). SF_Andujar.

Runners left in scoring position_New York 2 (Stanton, Sanchez); Tampa Bay 6 (Smith 2, Choi, Kiermaier, Adames, Moore). RISP_New York 3 for 9; Tampa Bay 1 for 9.

Runners moved up_Walker, Kiermaier.

DP_Tampa Bay 1 (Moore, Lowe).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Severino, W, 19-8 5 4 2 2 3 7 97 3.39 Kahnle 1 1-3 0 0 0 0 3 16 6.45 Tarpley 2-3 0 0 0 0 1 9 4.05 German 2 1 0 0 0 4 28 5.55 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Faria, L, 4-4 2 1-3 4 3 3 1 2 44 5.40 Kittredge 0 1 2 2 1 0 4 7.18 Beeks 3 2-3 4 3 3 2 2 65 5.51 Hu 2 0 0 0 2 2 42 4.50 Nuno 1 1 1 1 0 1 16 1.69

Kittredge pitched to 2 batters in the 3rd.

Severino pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Kahnle 1-0, Kittredge 2-1, Beeks 3-3. HBP_Severino (Pham), Beeks (McCutchen).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Greg Gibson; Second, Vic Carapazza; Third, Jerry Layne.

T_3:14. A_10,953 (42,735).

